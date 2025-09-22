Risulta scomparso un giovane di 29 anni, residente a Francofonte, nella zona nord del Siracusano. E’ scattato il piano di ricerca, coordinato dalla Prefettura di Siracusa, ma sono ore di ansia per la famiglia che ha dato l’allarme non vedendo rientrare il 29enne. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, lo scomparso si sarebbe allontanato con una macchina, una Golf nera, facendo perdere le sue tracce, del resto il suo telefonino sembrerebbe spento, per cui, sotto questo aspetto, impossibile per le forze dell’ordine agganciarlo attraverso le celle.