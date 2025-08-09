E’ stato trovato vivo l’anziano di 88 anni di Priolo, Pietro Gradini, che risultava scomparso da 3 giorni. Le ricerche sono state condotte dai carabinieri, dalla polizia, dai vigili urbani, dai vigili del fuoco e della Protezione civile che hanno individuato il pensionato che era un po’ provato. E’ stato soccorso e sottoposto alle cure dei medici ma a quanto pare starebbe bene. Alle ricerche hanno preso parte anche numerosi cittadini che si sono organizzati in gruppi per rintracciare l’anziano