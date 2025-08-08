Risulta scomparso da 2 giorni un anziano di 88 anni, Pietro Gradini, residente a Priolo. L’ultimo avvistamento risale alle 19,30 del 6 agosto quando è uscito di casa senza più fare ritorno.

Le ricerche

Dopo la segnalazione dei familiari, sono scattate le ricerche, coordinate dai carabinieri, a cui stanno partecipando i vigili del fuoco di Priolo, di Sortino ed il personale della Protezione civile di Priolo. In campo anche gli esperti del Tas, topografia applicata al soccorso, specializzato nell’uso della cartografia, un elicottero dei vigili del fuoco di Catania e 2 unità cinofile. L’anziano indossa una camicia chiara a righe, pantaloni lunghi ed un cappellino scuro.