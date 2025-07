Le ricerche scattate il primo luglio

Ritrovato dopo giorni di ricerche il corpo di Frederic Heyden, turista belga di 49 anni. L’uomo è stato rinvenuto ieri sera intorno alle 22 in una scarpata nelle zone rurali di Sutera, provincia di Caltanissetta.

Il turista risultava disperso dal primo luglio scorso. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, la vittima sarebbe caduta in un burrone insieme alla sua motocicletta Royal Enfield, rimanendo invisibile per diversi giorni a causa della posizione impervia del luogo.

Gli investigatori stanno ancora cercando di determinare se il decesso sia avvenuto immediatamente dopo la caduta o se Heyden sia sopravvissuto inizialmente all’incidente. Data l’inaccessibilità della zona, l’uomo potrebbe non essere riuscito a lanciare richieste di soccorso, perdendo successivamente la vita a causa dei traumi subiti. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri e i team di emergenza.

Le indagini per rintracciare il turista belga erano iniziate martedì, quando un’amica italo-belga residente a Montedoro aveva allertato le forze dell’ordine. La donna aveva ospitato Heyden nei giorni precedenti la scomparsa, periodo durante il quale l’uomo utilizzava la sua moto per esplorazioni turistiche nei dintorni.

La Prefettura di Caltanissetta aveva mobilitato un’unità di crisi specifica per gestire le operazioni di ricerca. Le squadre operative avevano condotto perlustrazione sia via terra che aerea tramite elicotteri, ma fino al momento del ritrovamento non erano emerse tracce significative del disperso.

I vigili del fuoco di Mussomeli e i carabinieri della locale Tenenza hanno gestito le operazioni sul sito del ritrovamento. Heyden avrebbe festeggiato il suo cinquantesimo compleanno il 21 luglio prossimo.