E’ stata sequestrata dalla polizia di Siracusa una partita di cocaina liquida che era nella disponibilità di uno spacciatore priolese, un 43enne denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, gli agenti del commissariato hanno rinvenuto nel comodino della camera da letto quattro fiale di cocaina liquida.

Cosa è la coca liquida

La coca liquida è la nuova frontiera del consumo e del traffico internazionale di cocaina. Per fabbricarla, le organizzazioni si servono di chimici capaci di trasformare nei laboratori clandestini i cristalli in liquidi e viceversa, oltre all’uso dei solventi per modificare lo stato chimico della droga.

Arriva con aerei di linea e serve per eludere i controlli dei cani

L’idea di rendere liquida la coca è legata alla facilità del suo trasporto, specie in aereo. Può essere contenuta in bottiglie in plastica, sotto i 100 ml, come il bagno schiuma o magari i succhi di frutta, che passano ai controlli, senza contare che i cani sono praticamente impossibilitati a riconoscerla.

Come si produce

Realizzarla non è semplice come ha spiegato alcuni mesi fa Marco Scarselli, docente di farmacologia all’Università di Pisa, intervistato dal quotidiano Il Tirreno.

“Dipende dalla forma iniziale della cocaina. Se è in polvere, dunque in forma salina, si scioglie in solventi polari come l’etanolo. Se invece si parte dalla cocaina nella forma basica (non salina) si scioglie in solventi non polari, come idrocarburi”.

Dallo stato liquido alla polvere

Ma come la coca liquida diventa polvere? Secondo quanto svelato dal docente, “nel processo inverso si elimina il solvente e si può ricreare la polvere con altre soluzioni chimiche opportune. È un processo chimico abbastanza semplice visto che la cocaina, come altre sostanze, può cambiare il suo stato fisico rapidamente. Per effettuare questo procedimento serve comunque una struttura equipaggiata per farla tornare pura, dunque estrarla dalla sua forma liquida, usando altri solventi”.