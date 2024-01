nella zona di san giovanni, a siracusa

Poco prima che le famiglie si mettessero a tavola, intorno alle 20, sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco contro una palazzina, in via San Metodio, nella zona di piazza San Giovanni, nel cuore di Siracusa.

L’obiettivo dell’intimidazione

Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa e stando ad una prima ricostruzione l’obiettivo di chi ha premuto il grilletto, presumibilmente di una pistola, sarebbe stato di lanciare un messaggio ad uno dei condomini, indicato come “un personaggio noto alle cronache”.

L’inchiesta della Procura

Sul caso, i magistrati della Procura di Siracusa hanno aperto una inchiesta non solo per individuare l’autore dell’intimidazione ma anche i contorni di questa storia. Nel corso della serata, la presunta vittima sarebbe stata sentita dai militari, frattanto sono stati già eseguiti i primi rilievi nell’area dove sono stati esplosi i colpi per comprendere se c’erano altre persone, magari coinvolte nell’episodio, o testimoni oculari.

Le telecamere

Infatti, gli inquirenti, nel corso di queste ore, sentiranno alcuni residenti così come si è in cerca di immagini delle telecamere di sicurezza della zona: i frammenti video, se fossero trovati, consentirebbero ai carabinieri di avere maggiori possibilità di acciuffare il responsabile.