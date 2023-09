la scoperta dei carabinieri di pachino

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno denunciato un 60enne per detenzione di stupefacenti

e di munizioni.

La droga nella serra

A seguito di perquisizione domiciliare nel suo caseggiato rurale e nel fondo agricolo, i militari hanno rinvenuto, in una serra, 6 piante di canapa indiana coltivata tra i filari di pomodoro, mentre, in un casotto nel retro dell’abitazione, sono state rinvenute ulteriori 6 piante in fase di essiccazione, circa 940 grammi di marijuana e 14 cartucce calibro 12 illegalmente detenute.

Denunciato dai carabinieri

Il 60enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria alla quale dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni.

Piantagione a Siracusa

I carabinieri della stazione di Belvedere, insieme ai militari dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno arrestato, nei giorni scorsi, un 29enne siracusano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La coltivazione

Al termine della perquisizione domiciliare, sono state rinvenute 9 piante di canapa indiana e circa 40 semi, 1 flacone di fertilizzante, alcuni grammi di marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

Furto di energia elettrica

Nel corso dei controlli, è emerso che l’inquilino si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, per cui risponde anche di furto. Inoltre, con l’ausilio di personale dei Nuclei carabinieri forestali CITES e NIPAAF di Catania, sono state sequestrate 27 tartarughe di specie protetta che il 29enne deteneva senza la prevista

documentazione.

Rimesso in libertà

L’autorità giudiziaria, dopo il provvedimento dei carabinieri, ha, però, rimesso in libertà il 29enne che, stando ad alcune fonti investigative, è senza precedenti penali.