nella bufera il deputato forzista gennuso

Il 25 aprile, a Siracusa, non è stato solo il giorno che ricorda la Liberazione dalla dittatura nazifascista. In serata, in piazza Santa Lucia, il cuore della storico quartiere della Borgata, è andato in scena un concerto: sul palco c’erano la Vibrazioni, la band italiana che impazzava all’inizio del Terzo Millennio con canzoni di grande successo, come Vieni da me o Angelica.

Il giorno successivo è toccato ad Angelo Famao, cantante neo melodico di Gela che impazza sui social e tra gli appassionati, moltissimi, del genere. Insomma, due spettacoli musicali che non si vedevano da tempo in città ma a pagare non è stato il Comune di Siracusa che, per il concerto di Capodanno “recluta”, , ormai da anni, artisti e band locali perché non può permettersi i big della musica italiana o internazionale.

I soldi della Regione, Gennuso, “ho contribuito ad averli”

A scucire i soldi è stata la Regione siciliana, in particolare l’assessorato all’Agricoltura che ha stanziato 97 mila euro come ha dichiarato il parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, prendendosi il merito dei concertoni.

“Siracusa non vedeva manifestazioni in piazza, di questa portata, da moltissimi anni. Sono davvero soddisfatto – ha detto Gennuso – di aver contribuito, individuando i fondi necessari, attraverso l’assesorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, alla riuscita di una manifestazione che mira alla valorizzazione del territorio. Siamo partiti da piazza Santa Lucia per questo processo di valorizzazione delle borgate. Il primo passo, certamente, di un lungo percorso che darà i suoi frutti”.

La destinazione dei fondi

Andando a leggere il provvedimento della Regione, firmato dal dirigente dell’assessorato regionale all’Agricoltura ed alla Pesca, Dario Cartabellotta, si scopre che le risorse, destinate a Siracusa, 97 mila euro sono state assegnate all’associazione Philores Aoin, “per la promozione di un percorso enogastronomico dei Comuni del Siracusano”. Insomma una degustazione, “condita” dai concerti in piazza Santa Lucia, ma nello stesso decreto sono indicati i beneficiari delle altre risorse, tra cui spiccano i 291 mila euro al Comune di Cerda, nel Palermitano, per la Sagra del carciofo del 2024, i 97 mila euro al Comune di Bivona per l’edizione numero 37 della Pescabivona, i 388 mila euro all’Istituto regionale vini ed oli di Sicilia, i 194 mila euro al Consorzio di ricerca sul rischio biolofico in agricoltura, i 97 mila euro all’associazione Generazione Jato Aps di San Cipirello, nel Palermitano, per la manifestazione Sicilia Gourmet, i 97 mila euro al Comune di Centuripe, nell’Ennese, per la valorizzazione dell’arancia rossa , i 47 mila euro al Comune di Lercara Friddi, nel Palermitano, per la valorizzazione dei percorsi enogastronomici, ed infine i 48500 euro al Comune di Godrano, nel Palermitano, anche in questo caso, per la valorizzazione dei percorsi enogastronomici.

Le polemiche

A Siracusa, sono esplose le polemiche in merito al ruolo che ha avuto nell’organizzazione dell’evento, chiamato Siracusa in piazza”, del parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, il console azzurro nel Siracusano del presidente della Regione, Renato Schifani. Nelle settimane scorse, era anche in lizza per un posto nella lista di Forza Italia alle elezioni europee, e come tutti gli esponenti politici sarà impegnato nelle prossime tornate elettorali, alle Europee ed alle amministrative di Pachino.

Tutti gli uomini di Gennuso

Il parlamentare regionale non era da solo, come si legge, peraltro, nel comunicato stampa diffuso dall’organizzazione c’erano altri esponenti politici, tra cui il fratello, Luigi Gennuso, il candidato a sindaco del 2023 di Forza Italia e consigliere comunale, Ferdinando Messina, il consigliere comunale, Damiano De Simone, che ha da poco lasciato Fratelli d’Italia, e Cosimo Burti, consigliere comunale eletto nelle liste dell’ex sindaco Garozzo.

Nicita, Pd, “è una manifestazione elettorale”

Durissimo il commento del senatore del Pd, Antonio Nicita, candidato alle Europee, sullo spettacolo in piazza Duomo. L’esponente del Partito democratico ritiene che gli spettacoli hanno avuto un sapore decisamente elettorale. “Abbiamo assistito a uno show imbarazzante e grottesco andato in scena a Siracusa con il palco di un evento finanziato dalla Regione, cioè da soldi pubblici, trasformato in manifestazione elettorale con un deputato della destra di governo regionale nelle vesti di padrone di casa e una pletora di esponenti politici che hanno trasformato un evento pubblico in passerella privata”.

“Si utilizzino risorse proprie”

“In tanti anni non ho mai visto una cosa del genere. Nessuno vieta a un deputato della maggioranza, in questo caso l’On. Gennuso, di organizzare concerti ed eventi in campagna elettorale, a condizione che ciò avvenga con risorse proprie” ha aggiunto Nicita.