gli spettacoli a siracusa

Dimentichiamo Zucchero o i Negramaro, la voce di Giorgia o quella di De Gregori: la stagione dei concerti di musica pop e rock a Siracusa ci sarà ma senza le star nazionali ed internazionali come, invece, accaduto nel 2023.

Niente musica pop e rock al Teatro greco

Il Teatro greco, per volere del Governo regionale, è bandito alla musica popolare dopo le polemiche sollevate un anno fa sui pericoli corsi dall’antica cavea, che, secondo diversi archeologici, rischia di danneggiarsi in modo serio se sottoposto a delle importanti sollecitazioni.

Gli spettacoli all’Ara di Ierone, struttura non ancora pronta

E così, si è pensato di realizzare, sempre nell’area del Parco archeologico di Siracusa, una struttura rigorosamente all’aperto, ricavata nell’Ara di Ierone, per ospitare spettacoli. Ad organizzarli è il direttore del Parco, Carmelo Bennardo, che, nella giornata di lunedì 20 maggio, presenterà il cartellone ma non ci saranno i grandi nomi, del resto, per le stelle delle musica è necessaria una programmazione annuale ed ancora la struttura non è ancora pronta.

Se ne parla a luglio

“Stiamo predisponendo l’impianto anti incendio, la settimana prossima – dice a BlogSicilia il direttore del Parco archeologico di Siracusa – inizieremo con l’illuminazione, siamo al lavoro per le uscite di sicurezza ed una volta conclusi gli interventi andremo in conferenza dei servizi e chiedere l’autorizzazione alla Commissione pubblici spettacoli. Per il montaggio ci vorranno una decina di giorni, riteniamo che le operazioni inizieranno tra il 10 ed il 12 giugno per poi essere operativi nei primi di luglio”.

Il banco di prova

Il direttore del Parco archeologico ritiene che si stanno gettando le basi per la prossima stagione, quella del 2024 invece, nell’Ara di Ierone, sarà un’annata di prova per dimostrare agli imprenditori degli spettacoli, quelli che hanno in tasca le star della musica, che non c’è solo il Teatro greco come luogo suggestivo. “Per quest’anno, ci saranno – dice Bennardo – 16 spettacoli acquistati dal Parco archeologico, alcuni imprenditori non credevano che riuscissimo a realizzare questa struttura, peraltro, con i nuovi parametri che faranno abbassare i costi diventeremo più appetibili.

Direttore, ci faccia capire a quanto ammontavano questi costi

“Allora: 1200 euro l’ora, più il 5 per cento dell’incasso, più uno euro, un euro e 50 a sedia. In queste condizioni, in pochi verrebbero. Adesso, con una riduzione sensibile dei costi, è chiaro che l’Ara diventa appetibile. La Regione sta scommettendo per dimostrare che il Teatro funziona e si potrà programmare la stagione del 2025 per attirare imprenditori dello spettacolo desiderosi di portare grandi star nazionali ed internazionali”

Le caratteristiche del teatro all’aperto nell’ara di Ierone

La struttura che sarà realizzata prevede un palco di 200 metri quadrati, due palchi minori collegati tramite passerella per favorire una maggiore libertà di movimento degli artisti, cinque settori dedicati alle tribune e sette per le platee, per una capienza complessiva di 4.000 posti a sedere.