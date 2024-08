Scadenza il prossimo 19 settembre

Sono stati pubblicati nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 67 del 20 agosto 2024 i due concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti dall’Asp di Siracusa, per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 unità di vari profili professionali. Ne dà notizia il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il prossimo 19 settembre.

I bandi integrali con tutte le informazioni dettagliate relativamente ai requisiti richiesti e alle modalità di partecipazione e di presentazione delle domande sono consultabili nel sito internet aziendale nella sezione Bandi di Concorso.

I posti disponibili all’Asp di Siracusa

I posti di Comparto a concorso riguardano: 20 operatori socio sanitari (OSS), 4 posti di Infermiere, 64 di Infermiere di famiglia e di Comunità, 3 di Infermiere Pediatrico, 11 di Ostetrica, 4 posti di Dietista, 1 Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico, 1 Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, 2 Tecnici di Neurofisiopatologia, 1 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 12 posti di Fisioterapista, 3 di Tecnico riabilitazione psichiatrica, 10 posti di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 2 di Educatore professionale, 2 di Assistente Sanitario, 1 Ortottista, 2 posti di Logopedista, 7 posti di Assistente Sociale.

Il lavoro a Palermo, iniziativa di Inail

Costruiamo insieme un lavoro sicuro, questo lo slogan con cui l’Inail, grazie alla collaborazione con il dipartimento della Funzione pubblica e la Commissione Ripam, lancia una campagna di reclutamento che, entro la fine del 2024, creerà oltre mille nuovi posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Quelli previsti dai sei bandi pubblicati nel portale concorsi del pubblico impiego sono 577 e relativi a diversi profili professionali. Nel dettaglio, i posti messi a concorso per professionisti di primo livello sono 78, suddivisi tra Avvocatura (9), Consulenza tecnica per l’edilizia (36) e Consulenza tecnica salute e sicurezza (33), quelli per profili di terzo livello professionale 191, suddivisi tra tecnologi (83) e ricercatori (108), mentre 308 riguardano l’area dei funzionari, di cui 293 funzionari amministrativi e 15 assistenti sociali.

Le prove concorsuali saranno gestite da Formez PA. Alla pubblicazione dei primi sei bandi di assunzione seguiranno, nel corso dell’anno, gli altri bandi posti, tra cui il concorso per 111 ispettori previsti dal decreto Legge Agricoltura.