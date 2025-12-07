Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha trasmesso gli atti alla Procura di Siracusa ed alla Corte dei Conti in merito a delle “molteplici anomalie” legate ad un concorso per l’assunzione di 10 agenti della Polizia municipale a tempo indeterminato indetto dal Comune di Melilli nel marzo del 2024.

L’interrogazione di Nicita

E’ quanto emerge nella risposta scritta dal ministro all’interrogazione del senatore del Pd, Antonio Nicita, che ha sollevato il caso, peraltro finito anche sul tavolo del prefetto, che, come sostenuto dallo stesso Zangrillo, ha “trasmesso i documenti e le informazioni apprese alla locale Procura della Repubblica e alle Forze dell’Ordine provinciali”.

Lo scontro politico

Una vicenda complessa, al centro pure di un ricorso al Tar da parte di alcuni candidati e di aspre polemiche politiche sollevate proprio dal Pd e dallo stesso Nicita in occasione della festa dell’Unità a Rosolini. Da qui, la sua interrogazione e la successiva verifica ispettiva da parte del Ministero, secondo cui la Commissione di concorso ha inserito nella graduatoria “candidati che non avevano raggiunto l’idoneità” si legge nella risposta a Nicita del ministro Zangrillo.

La graduatoria

Nella ricostruzione dell’esponente del Governo Meloni, il Comune di Melilli avrebbe poi provveduto “all’assunzione dei candidati collocatisi nelle prime 20 posizioni in graduatoria”, inoltre “agli iniziali 10 posti messi a concorso, si aggiungevano, infatti, altri 10 per scorrimento, come deliberato dalla Giunta municipale in data 25/11/2024”.

Il Comune di Francofonte

Successivamente, nella partita è entrato il Comune di Francofonte che, secondo quanto sostiene il ministro, ha chiesto di “attingere alla graduatoria”, disponendo l’assunzione di 6 candidati, di cui 3 che “all’orale non avevano raggiunto il minimo di 21/30”.

La presidenza della Commissione

Dalla relazione del ministro emerge un altro particolare: “la Commissione d’esame era presieduta dal vicesegretario generale del Comune di Melilli, nominato con decreto sindacale n. 14 del 24/02/2024, che rivestiva altresì l’incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Francofonte”.