Gli agenti della Polizia locale di Melilli e della Questura di Siracusa hanno notificato una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Siracusa nei confronti di 4 persone accusate di rapina e minacce. Come disposto dal giudice, 2 sono in carcere, gli altri due, invece, sono ai domiciliari.

Le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, il 17 agosto scorso, nel corso di un’operazione di controllo, il vicecomandante della Polizia locale di Melilli, ha sequestrato in paese, in prossimità di un gruppo di palazzine, 5 batterie di fuochi di artificio che sarebbero serviti per un funerale.

La rapina

L’uomo ha sistemato tutto nell’auto di servizio ma poco dopo il veicolo è stato fermato da una decina di persone che hanno recuperato i fuochi di artificio per poi scappare. Sono state avviate le indagini e per l’identificazione dei responsabili, gli agenti della Polizia locale di Melilli, agli ordini del comandante Claudio Cava, si sono serviti delle telecamere di sicurezza. La Procura di Siracusa ha chiesto le misure cautelari che sono state eseguite nelle ore scorse dalle forze dell’ordine.