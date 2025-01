il deputato regionale autosospesosi da fratelli d'italia

“Da febbraio 2025 partiranno i congressi per l’elezione dei segretari e dei componenti della segreteria comunale.

Questo momento cruciale punta a consolidare il legame con i cittadini e a costruire una classe dirigente capace di interpretare le esigenze locali”.

La nota della segreteria di FdI

Lo annuncia la segreteria provinciale di Fratelli d’Italia Siracusa, che, contestualmente, rimarca il ruolo e la partecipazione a questi appuntamenti di Luca Cannata, parlamentare nazionale di FdI, ” nonché di altri rappresentanti del Governo per portare il loro contributo politico e strategico, sottolineando l’importanza del radicamento sul territorio” si legge ancora nella nota.

Il caso Auteri

Tra questi rappresentanti non ci sarà il deputato regionale, Carlo Auteri, autosospesosi dal partito dopo la bufera mediatica sul caso dei contributi finiti in associazioni riconducibili alla sua famiglia e le frasi shock, condite da minacce, all’ex Iena nonché deputato regionale, Ismaele La Vardera. Auteri, imprenditore dello spettacolo, si è poi scusato per i toni per poi decidere di chiamarsi fuori dal partito ma dentro FdI ci sono ancora suoi fedelissimi che potrebbero giocare un ruolo in queste elezioni congressuali. BlogSicilia lo ha intervistato.

Senta Auteri, cosa fare in occasione dei congressi?

Ci sono i tesserati che, in modo democratico faranno le proprie scelte. Io mi sono autosospeso, non c’entro nulla. Io rispetto il partito, non lo utilizzo, mi sono autosospeso per non creare ulteriori polemiche. I ragazzi sanno perfettamente come votare per eleggere gli organismi comunali del partito con la massima serenità. Luca Cannata faccia i congressi, considerato che è il leader e parlamentare nazionale di FdI.

Ci sono quelli che si sono iscritti seguendo la sua linea. Che faranno?

Guardi, il mio impegno per il tesseramento è iniziato da tempo, pensi che un anno fa sono riuscito a far iscrivere circa 1200 persone, probabilmente più di quest’anno ma l’ho fatto per sostenere il partito. Chi si è tesserato ha compiuto questa scelta perché crede nei valori di FdI non perché riconducibili a me. Nella mia zona, si sono iscritte persone che da una vita hanno una precisa collocazione politica e seguivano, tanto per capirci Alleanza nazionale ed oggi FdI. Forse, l’ultimo arrivato sono io….

Insisto, darà indicazioni?

Assolutamente no. In questo momento, so che Cannata organizza delle riunioni, parla con consiglieri comunali. Se lei mi chiede i rapporti che ho dentro il partito io li ho buoni con tutti ma anche con quelli appartenenti ad altri partiti, del resto questo è il mio stile, che non è cambiato. Non devo dare nessun tipo di indicazione perché si sceglierà democraticamente.

Il partito è nelle mani di Cannata, potrà esserci un cambio di equilibrio?

Non è una questione di equilibrio, io ritengo che sia importante dare la giusta dignità a tutti. Se Luca, in questa fase, creerà le condizioni per farsi sentire tutti in un’unica squadra, se riuscirà a dare serenità dentro il partito senza andare allo scontro penso che si potrebbe andare con un unico candidato come è avvenuto in occasione del congresso provinciale quando si sposò lo stesso progetto. Ma deve essere bravo a farlo perché io in questo momento non partecipo alle riunioni di partito.

Ma lei si sente fuori da FdI momentaneamente?

Io sono moralmente di FdI ma, in questo momento, per tutelare il partito dagli attacchi degli sciacalli, ho deciso di autosospendermi. Quando i fatti attesteranno la mia correttezza, rientrerò nel partito.

Cannata fu molto duro quando esplose il suo caso. Che idea si è fatta?

Sono rimasto molto amareggiato, quel comunicato Cannata avrebbe potuto evitarlo, nessuno glielo aveva chiesto. Cannata sa perfettamente chi sono io, conosce la mia correttezza, la mia onestà, peraltro gli ho sempre dimostrato massima lealtà anche sotto l’aspetto politico, basta ricordare quello che ho fatto per Avola in questi 20 mesi mettendo il Comune al primo posto e garantendo, contestualmente, i sindaci degli altri Comuni del Siracusano, dimostrando una visione diversa rispetto alla sua.