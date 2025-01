le strategie

Le elezioni ad Augusta saranno uno dei banchi di prova più importanti per capire quale posizione intenderà assumere il sindaco in carica Giuseppe Di Mare.

Verso i congressi comunali

Certo, mancherà ancora tanto, considerato che le urne saranno aperte nella primavera del 2026 ma nelle immediate vicinanze ci sono i congressi comunali di Fratelli d’Italia, partito in cui il primo cittadino è entrato ufficialmente nell’ottobre scorso in occasione dell’evento sul Turismo organizzato da Fratelli d’Italia a Brucoli, frazione marinara di Augusta.

La posizione del sindaco di Augusta

Per vicinanza, anche geografica, Di Mare sarebbe “legato” politicamente a Carlo Auteri, deputato regionale autosospesosi dopo la bufera mediatica sui contributi regionali ad associazioni vicine alla sua famiglia. D’altra parte, nel settembre del 2022 per le elezioni regionali, Carlo Auteri ad Augusta uscì con circa 1100 preferenze mentre Luca Cannata, anche in corsa per l’Ars, oltre che per la Camera dei Deputati, andò ben al di sotto di quella soglia. Una sproporzione evidente che evidenzia il peso di Auteri nel secondo Comune più importante del Siracusano ma soprattutto dello stesso Di Mare.

Con chi starà?

Dunque, in proiezione del congresso comunale con chi starà Peppe Di Mare? Con Auteri, formalmente “congelato” in FdI e fuori dal gruppo parlamentare dell’Ars anche se per il sito dell’Assemblea siciliana è ancora dentro o con Luca Cannata, deputato nazionale di FdI in carica e strutturato nell’organizzazione del partito, che, comunque, nel 2020, lo sostenne apertamente, come emerge in numerose foto dell’epoca?

Prima dell’esplosione del caso di Piazza Pulita, il gruppo di Auteri, che, comunque, gode del sostegno di Manlio Messina, ha condotto una massiccia campagna di tesseramento in vista dei congressi con l’obiettivo di lanciare un’Opa sul partito, in chiave provinciale, togliendo le redini a Cannata.

I soldi della Regione ad Augusta, oltre 1 milione

La domanda è cosa accadrà ora che Auteri è in una fase di congelamento? Ed ancora: cosa faranno coloro che si sono tesserati per sostenere il deputato regionale? Auteri sarà il loro regista dietro le quinte? Naturalmente, gli occhi sono puntati sul sindaco di Augusta, la cui amministrazione, nella Finanziaria regionale da poco varata, ha ottenuto una mole importante di contributi ed il pensiero corre al lavoro parlamentare di Auteri.

La foto tra Di Mare e Auteri

Ma è più di un pensiero perché ad esplicitarlo è stato l’assessore comunale, Giuseppe Carrabino, in un post corredato da una foto con il parlamentare Ars ed il sindaco Di Mare, sulla sua pagina social, risalente al 28 dicembre del 2024, cioè quando Auteri aveva già dichiarato la sua autosospensione da FdI.

“Grazie all’amico Auteri”

“Desidero esprimere – si legge nel post – sentimenti di viva gratitudine all’amico On. Carlo Auteri per aver disposto, con l’approvazione della Finanziaria 2024, risorse non indifferenti per la nostra Città di Augusta: 800 mila euro per rigenerazione urbana; 250 mila euro per attività turistiche; 180 mila euro quale Comune centro di accoglienza. Continueremo a fare grande la nostra Augusta, con la guida del nostro Sindaco Giuseppe Di Mare, promuovendo il territorio con attività culturali e turistiche”.