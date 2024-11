“Accolgo con grande soddisfazione la scelta dei ministri Pichetto Fratin e Salvini, che rispecchia pienamente la proposta avanzata dalla Regione Siciliana. Questa decisione, frutto di un’intesa con tutte le Autorità portuali della Sicilia, testimonia il valore di un dialogo costruttivo e dell’importanza della collaborazione istituzionale. Il mio governo ha pensato di puntare su una sola destinazione, individuando Augusta come la candidata ideale.

Tale scelta rafforza il ruolo della Sicilia come protagonista nello scenario nazionale e internazionale, valorizzandone le straordinarie potenzialità. Ringrazio tutte le parti coinvolte per il loro impegno nel raggiungimento di un obiettivo così importante per l’intera comunità siciliana”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando la scelta, da parte dei ministri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, del porto di Augusta quale base strategica prioritaria per l’energia eolica offshore.

Germana: “Augusta punto strategico”

“Il porto di Augusta è sempre più vicino a diventare un polo strategico per l’energia eolica. È stato sbloccato infatti il decreto interministeriale firmato dal ministro Salvini. Lo scalo è stato indicato come base prioritaria per la costruzione di impianti eolici offshore nel Mediterraneo. Con l’assegnazione delle risorse economiche, che seguirà a breve, l’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, guidata dal presidente Di Sarcina, potrà far corso agli interventi necessari ad attuare il decreto. Finito, dunque, il tempo delle chiacchiere: sì alle opere e agli investimenti per far crescere la Sicilia, grazie alla concretezza di Salvini e della Lega”.

Così il senatore Nino Germanà, coordinatore della Lega in Sicilia.

Sudano: “Un grazie a Salvini”

Finalmente si torna a investire in Sicilia grazie alla concretezza del Ministro Matteo Salvini, che ieri ha firmato il decreto che indica in via prioritaria il porto di Augusta come spazio per la costruzione degli impianti eolici offshore nel Mediterraneo. Una scelta che riporta la Sicilia al centro e che potrà dare il via ad altri futuri investimenti”. Così in una nota la deputata siciliana della Lega Valeria Sudano.

Carrà: “Investimenti senza precedenti”

“Grazie al Ministro Matteo Salvini finalmente anche in Sicilia aumentano investimenti e progetti. Ne è dimostrazione la firma di condivisione apposta ieri al decreto del Ministero dell’ambiente, grazie alla quale il porto di Augusta è in pole position per diventare base strategica nazionale per la costruzione degli impianti eolici offshore nel Mediterraneo. Atti concreti, che giorno dopo giorno tornano a far correre la Sicilia. Avanti così”. Così in una nota il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.

