le strategie politiche

Aleggia l’ombra del deputato regionale, Carlo Auteri, sui congressi comunali di Fratelli d’Italia che si terranno nel Siracusano. Non ci sono date ufficiali, in realtà si sarebbero dovuti tenere entro il 31 dicembre ma, per ragioni procedurali, sono state spostate e secondo autorevoli fonti meloniane potrebbero consumarsi nel mese di febbraio. C’è la questione Auteri che tiene banco per via della sua autosospensione dal partito a causa della vicenda dei contributi regionali finiti nelle casse delle associazioni legate alla sua famiglia, sollevate in prima battuta da Ismaele La Vardera, ed ora al centro di due fascicoli di inchiesta delle Procura di Palermo e Siracusa.

Il tesseramento pro Auteri dentro FdI

Prima dell’esplosione del caso, che ha avuto un’eco nazionale con diversi servizi nella trasmissione di La 7 Piazza Pulita, la corrente legata a Carlo Auteri, vicinissimo al proconsole siciliano della Meloni, Manlio Messina, ha spinto per un massiccio tesseramento con la finalità di avere i numeri per impossessarsi delle redini del partito nel Siracusano, fino ad ora saldamente in mano al parlamentare nazionale, Luca Cannata. Per comprendere la forza dell’ex sindaco di Avola basta andare a leggere il nome del commissario provinciale di FdI, Salvatore Coletta, attuale presidente del Consiglio di Avola, città governata da Rossana Cannata, sorella del parlamentare nazionale.

Augusta, Priolo e Pachino

La corrente Auteri, che legittimamente conduce una contesa politica volta a ribaltare a suo favore l’equilibrio del partito, ha, in questi ultimi mesi, spinto per i tesseramenti: ci sarebbero state iscrizioni robuste ad Augusta, la città del sindaco Peppe Di Mare, recentemente entrato in FdI con tanto di benedizione di Messina, nel corso degli Stati generali del turismo tenutisi nell’ottobre scorso a Brucoli, frazione di Augusta, ed ancora a Priolo, grazie all’influenza dell’ex sindaco, Antonello Rizza, e Pachino, attraverso la mediazione della sindaca di Portopalo, Rachele Rocca, la cui candidatura a sindaco fu sostenuta con forza proprio da Auteri.

Gli scontenti siracusani di Cannata

Anche nel capoluogo, a Siracusa, il deputato regionale autosospeso avrebbe fatto proselitismi, soprattutto tra i siracusani scontenti dalla gestione Cannata. Questo il quadro della situazione ma la condizione politica di Auteri è tale che gli scenari non sono chiarissimi.

Gli scenari

La domanda che in tanti, dentro FdI, si pongono è questa: se dovessero aprirsi i congressi come voterebbero i fedelissimi di Auteri? Molto dipenderà da come i vertici nazionali intenderanno trattare la questione del deputato regionale, se, insomma, porre fine al Purgatorio e reintegrarlo o se, invece, procedere al suo allontanamento. Certo, c’è anche una terzia via, quella del “congelamento” della situazione, del “piede dentro e piede fuori”, del resto, nonostante l’autosospensione e le parole del capogruppo di FdI, Giorgio Assenza, il nome di Auteri compare nel gruppo di Fratelli d’Italia, almeno sul sito ufficiale dell’Ars.