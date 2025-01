la vicenda

Era il 9 novembre dello scorso anno quando Carlo Auteri, al centro della bufera mediatica e politica dopo le minacce a Ismaele La Vardera, rilanciate dalla trasmissione di La 7 Piazza Pulita, annunciò l’autosospensione dal gruppo di Fratelli d’Italia.

Il caso Auteri

L’imprenditore degli spettacoli siracusano, legato politicamente a Manlio Messina, vicecapogruppo vicario della Camera dei deputati, venne eletto nel settembre del 2022 deputato regionale dopo la rinuncia di Luca Cannata che preferì ricoprire il ruolo di parlamentare nazionale.

E’ diventato noto in tutta Italia non solo per quell’audio shock registrato dall’ex Iena con il suo telefonino ma soprattutto per la vicenda legata alla pioggia di contributi concessi ad associazioni a lui riconducibili. Ed ora ci sono due inchieste aperte da parte delle Procure di Siracusa e Palermo. Peraltro, in passato Auteri finì in una inchiesta giudiziaria della magistratura aretusea su un presunto voto di scambio nel Comune di Priolo, in quel periodo governato da Antonello Rizza: il parlamentare venne condannato in primo grado dal Tribunale di Siracusa.

Le parole di Assenza, “Auteri fuori dal gruppo parlamentare”

“Per quanto mi riguarda, nel momento in cui Carlo Auteri dichiara di essersi autosospeso da Fratelli d’Italia automaticamente è fuori dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia dell’Assemblea regionale siciliana“, diceva in quei giorni convolsi per i meloniani, Giorgio Assenza, deputato regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars.

Sul sito dell’Ars Auteri è nel gruppo di FdI

Eppure, nel sito ufficiale dell’Assemblea regionale siciliana le cose non stanno esattamente così perché il nome di Carlo Auteri compare nel gruppo di Fratelli d’Italia insieme agli altri parlamentari di FdI, tra cui il presidente dell’Assemblea siciliana, Gaetano Galvagno.

Semplice dimenticanza? Un aspetto, nella scheda di Auteri sul sito dell’Ars, non è stato dimenticato, cioè che non ricopre più la carica di vicepresidente del Gruppo parlamentare a partire dal 18 novembre, incarico che è ricoperto dal deputato trapanese Giuseppe Bica.

Le parole di Auteri, “farò il possibile per non passare al misto”

In quel periodo caldo per Auteri, si scrisse della sua adesione al gruppo misto a cui appartiene lo stesso Ismaele La Vardera, il che provocò non poche ironie su tutta la vicenda, nata proprio dalla denuncia dell’ex Iena. “Farò tutto il possibile per evitare di passare al misto, ma se dovrò andarci, ci andrò. Vuol dire che dovrò fare anche questa esperienza”. Così si esprimeva all’ANSA Carlo Auteri nelle ore successive alla sua autosospensione da Fratelli d’Italia ma andando a leggere i componenti del gruppo misto, sempre sul sito dell’Assemblea regionale siciliana, compaiono solo tre nomi: Gianfranco Micciché, Maria Anna Caronia e Ismaele La Vardera.

