eletto anche il direttivo

E’ l’ex sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato, il neo segretario provinciale di Azione Siracusa. L’elezione è avvenuta sabato nel corso del congresso, presieduto da Michelangelo Giansiracusa, commissario regionale di Azione, che ha incarichi istituzionali come sindaco di Ferla e Capo di Gabinetto del Comune di Siracusa, il cui primo cittadino è Francesco Italia, componente della segreteria nazionale di Azione.

Maria Saeli, componente della segreteria nazionale, “ha descritto questo momento congressuale come un grande atto di democrazia interna, non scontato nei partiti, che costituisce una grande opportunità di crescita per Azione” si legge in una nota del partito di Carlo Calenda.

Le altre cariche

Come presidente di Azione è stata eletta Benedetta Lo Bianco, questa la composizione del direttivo provinciale: Giovanni Di Lorenzo, nella qualità di vicesegretario, Francesco Italia, Giuseppina Valenti, Michelangelo Giansiracusa, Concetta Carbone, Vincenzo Romeo, Simona Sanfilippo, Pietro Coppa, Barbara Ruvioli, Fabio Iacono, Alessandra Moschitta, Salvatore Tiralongo, Arianna Lo Pizzo, Luciano Bellono, Floriana Raudino, Gabriele Vindigni, Daniel Serenari, Carmelo Di Stefano, Giuseppe Musso, Maurizio Faraci, Roberta Bongiovanni.

Le parole di Incatasciato

Nel corso del suo intervento, il neo segretario Pippo Incatasciato ha tracciato le linee guida del suo mandato. “In estrema sintesi valori, ideali, rettitudine comportamentale, obiettività nei giudizi, squadra, visione politica/modello di sviluppo, rappresentanza del territorio, programmazione ed in ultimo, ma non da ultimo, la necessità di aprire un concreto confronto con i cittadini” si legge nella nota di Azione.