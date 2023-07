prossima seduta il 3 agosto per l'elezione del presidente dell'assemblea

Con il giuramento degli eletti si è insediato il nuovo Consiglio comunale. La seduta, presieduta dal consigliere anziano per voti, Sergio Bonafede, dopo la parte dedicata alla verifica delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei nuovi eletti, si è incentrata sull’opportunità o meno del rinvio dei rimanenti punti, soprattutto di quelli riguardanti i vertici del Consiglio comunale.

Rinvio seduta per l’elezione del Presidente del Consiglio

Dopo un’articolato dibattito che ha portato anche all’interruzione dei lavori per 15 minuti, alla ripresa è stata approvata, con 19 voti favorevoli, la proposta del consigliere Andrea Buccheri di rinvio della seduta a giovedì 3 agosto, sempre alle 10, per i punti non affrontati: il giuramento del sindaco e l’elezione di presidente e vice presidente del Consiglio comunale.

Sindaco assente per motivi di salute

Assente perché impedito, il sindaco Francesco Italia ha affidato ad una sua comunicazione letta dal vice sindaco Edy Bandiera il saluto al nuovo Consiglio. Nel corso della seduta, infine, comunicati i nomi dei capigruppo di Insieme e Forza Italia: si tratta dei consiglieri Ivan Scimonelli e Giovanni Boscarino.

Sono 9 le liste in Consiglio

Sono in tutto 9 le liste che sono in Consiglio comunale, le stesse che hanno superato la soglia di sbarramento del 5%. Il sindaco, per il momento, può contare sul sostegno delle sue due liste, Francesco Italia sindaco e Noi per la città, e di quella di Edy Bandiera sindaco. Ma la partita politica è molto più ampia ed il primo terreno di confronto sarà l’elezione del presidente del Consiglio comunale. Il Centrodestra è diviso, il Mpa è in trattativa proprio con il sindaco per far eleggere un proprio esponente.

Lista Francesco Italia sindaco

Andrea Buccheri

Concetta Carbone

Giuseppe Casella

Andrea Firenze

Gaetano Romano

Noi per la città

Martina Gallitto

Sergio Imbrò

Salvatore Ortisi

Edy Bandiera sindaco

Nadia Garro

Matteo Melfi

Partito democratico

Angelo Greco

Massimo Milazzo

Sara Zappulla

Lista Insieme

Daniela Rabbito

Ivan Scimonelli

Francesco Vaccaro

Fratelli d’Italia

Paolo Cavallaro

Damiano De Simone

Giovanna Porto

Simone Ricupero

Paolo Romano

Noi per la Sicilia-Mpa

Luciano Aloschi

Sergio Bonafede

Alessandro Di Mauro

Cinzia Santuccio

Forza Italia

Giovanni Boscarino

Luigi Gennuso

Leandro Marino

Ferdinando Messina

Fuori sistema per Siracusa

Alessandra Barbone

Cosimo Burti

Francesco Zappalà