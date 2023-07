sono 9 le liste presenti in assemblea

Cerimonia di proclamazione, al quarto piano di Palazzo Vermexio, dei 32 nei consiglieri comunali, eletti al termine delle amministrative a Siracusa tenutesi il 28 ed il 29 maggio scorsi.

L’esito elettorale

C’è stato il ballottaggio che ha decretato il successo di Francesco Italia, rieletto per un secondo mandato, a scapito di Ferdinando Messina ma non è scattato il premio di maggioranza per il primo cittadino, in quanto l’opposizione, a seguito degli apparentamenti prima del secondo turno, ha superato, come coalizione, la soglia del 50%.

La dichiarazione del giudice

La dichiarazione di proclamazione è stata letta dal magistrato Liborio Mazziotta, presidente della Commissione elettorale, assistito dal segretario Santino Boncoraggio che, in occasione del voto, è stato il presidente del seggio numero 1.

Sono 9 le liste in Consiglio

Sono in tutto 9 le liste che sono in Consiglio comunale, le stesse che hanno superato la soglia di sbarramento del 5%. Il sindaco, per il momento, può contare sul sostegno delle sue due liste, Francesco Italia sindaco e Noi per la città, e di quella di Edy Bandiera sindaco. Ma la partita politica è molto più ampia ed il primo terreno di confronto sarà l’elezione del presidente del Consiglio comunale. Il Centrodestra è diviso, il Mpa è in trattativa proprio con il sindaco per far eleggere un proprio esponente.

Gli assenti

Tra gli assenti di oggi, in occasione della proclamazione, Ferdinando Messina, Luigi Gennuso, Massimo Milazzo, Daniela Rabbito, Alessandro Di Mauro e Franco Zappalà.

Lista Francesco Italia sindaco

Andrea Buccheri

Concetta Carbone

Giuseppe Casella

Andrea Firenze

Gaetano Romano

Noi per la città

Martina Gallitto

Sergio Imbrò

Salvatore Ortisi

Edy Bandiera sindaco

Nadia Garro

Matteo Melfi

Partito democratico

Angelo Greco

Massimo Milazzo

Sara Zappulla

Lista Insieme

Daniela Rabbito

Ivan Scimonelli

Francesco Vaccaro

Fratelli d’Italia

Paolo Cavallaro

Damiano De Simone

Giovanna Porto

Simone Ricupero

Paolo Romano

Noi per la Sicilia-Mpa

Luciano Aloschi

Sergio Bonafede

Alessandro Di Mauro

Cinzia Santuccio

Forza Italia

Giovanni Boscarino

Luigi Gennuso

Leandro Marino

Ferdinando Messina

Fuori sistema per Siracusa

Alessandra Barbone

Cosimo Burti

Francesco Zappalà