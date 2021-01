i consiglieri chiedono più controlli per rallentare il covid19

Morti di Covid19 in crescita ad Avola

La segnalazione dei consiglieri comunali

Chiesti maggiori controlli

Il Comune assicura che i contagiati sono scesi a 349

“L’aumento esponenziale del numero dei contagiati, verificatosi nelle scorse settimane, sta facendo scaturire la tristissima conseguenza che anche ad Avola aumenta il numero dei decessi avvenuti a causa del Covid19“. Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione, Fabrizio Alia e Francesco Tardonato, che lanciano l’allarme sulla pericolosità del virus.

I morti

“Nelle ultime ore, almeno 3 nostri concittadini – dicono i due consiglieri – ci hanno lasciato a causa del Covid19. Questa è una tristissima conseguenza del virus che deve spronare tutti, istituzioni e cittadini, a non abbassare la guardia. Il calo del numero complessivo dei contagiati, comunicato negli ultimi giorni, conseguente alle guarigioni dei contagiati di dicembre, non deve farci illudere: il virus circola ancora, e tanti sono, ancora, i contagiati”.

“Più controlli”

Secondo l’opinione dei consiglieri comunali, Alia e Tardonato, l’amministrazione comunale dovrebbe potenziare i controlli da parte della Polizia municipale per provare a rallentare ancora di più la curva del contagio. “Responsabilità, mascherine e distanziamento chiediamo ai cittadini, controlli serrati e sanzioni per chi viola, chiediamo vengano effettuati dalle forze dell’ordine e dal Comune. Da parte nostra rivolgiamo le più sentite condoglianze alle famiglie dei nostri concittadini deceduti” concludono i consiglieri comunali.

I dati del Comune

Secondo i dati forniti dal sindaco di Avola, Luca Cannata, sulla scorta delle informazioni dell’Asp di Siracusa, il numero delle persone positive è di 349. Un calo considerevole se si pensa che il 18 gennaio si è toccato il picco di 506 contagiati al Covid19. Una situazione che, nello scorso fine settimana, ha convinto lo stesso Cannata ad aprire le scuole, rimaste chiuse per una settimana. “La curva dei contagi conferma – spiega il sindaco di Avola, Luca Cannata – il trend di decrescita. Non abbassiamo la guardia: rispettiamo le regole. Tuteliamo con i corretti comportamenti la nostra salute ed economia”. Gli unici Comuni del Siracusano in cui le scuole sono chiuse sono Carlentini e Floridia, dove il contagio non ha subito una sensibile riduzione.