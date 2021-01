E’ positivo al Covid19 e la polizia Municipale lo trova a passeggio ad Avola

20/01/2021

Positivo passeggiava ad Avola Denunciato in Procura Calo dei contagi ad Avola Gli agenti della Polizia municipale di Avola hanno denunciato un uomo che nonostante fosse positivo al Covid19 è stato trovato a passeggio. Sarebbe dovuto trovarsi a casa, in quarantena, ma non avrebbe resistito alla tentazione di prendere una boccata di ossigeno, incurante del pericolo che avrebbe potuto arrecare agli altri. Gli inquirenti stanno verificando quante persone ha incontrato dal momento in cui è uscito dalla sua abitazione in modo da ricostruire i possibili contatti. Contagi ad Avola “Rispettiamo le regole e tuteliamo con i corretti comportamenti la nostra salute ed economia” ha commentato il sindaco Luca Cannata. Nel frattempo il numero dei positivi, come fa sapere l’amministrazione comunale, dopo il picco di 506 raggiunto nei giorni scorsi, è sceso a 495. Circolo chiuso Ad Avola, gli agenti hanno scoperto che in un circolo privato 11 persone erano senza mascherine e peraltro assembrati, contravvenendo alla disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria, esponendosi al rischio del contagio. Erano seduti al tavolo con i bicchieri in mano ma li hanno dovuti posare, tornando a casa con una sanzione mentre il circolo è stato chiuso per 5 giorni. Palestra aperta A Siracusa, gli agenti di polizia di Siracusa hanno multato 15 persone che si stavano allenando in una area esterna appartenente ad una palestra. Una modalità consentita in zona arancione, non in zona rossa, che prevede solo attività sportiva in prossimità della propria abitazione, per cui gli investigatori, al comando della dirigente delle Volanti, Giulia Guarino, hanno provveduto ad emettere le sanzioni, disponendo anche la chiusura dell’attività commerciale, il cui gestore ha rimediato una multa per violazione delle disposizioni in tema di contenimento dell’emergenza sanitaria. Chiosco chiuso Gli agenti, insieme ai carabinieri ed alla Finanza, hanno scoperto che il titolare di un chiosco a Lentini avrebbe somministrato cibo e bevande ai clienti, assembrati al banco, per cui è stato deciso di chiudere l’attività commerciale per un periodo di 5 giorni. Inoltre, nel corso della serata, sono stati sanzionati tre uomini che consumavano delle bevande nei pressi di un altro chiosco. “Anche in questo caso si procedeva alla chiusura del locale per cinque giorni e ad elevare la relativa sanzione al dipendente dell’attività commerciale” dicono i poliziotti.

