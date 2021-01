stop alle lezioni in classe anche a priolo

Alla fine, il sindaco di Avola, Luca Cannata, ha deciso, “dopo un’interlocuzione con l’Asp di Siracusa” di chiudere tutte le scuole “ma per una settimana”. Le preoccupazioni delle famiglie, spaventate dall’idea di portare i figli in classe, ma soprattutto i numeri del contagio nella città, tra i più alti su scala regionale, in proporzione alla popolazione residente, hanno convinto il primo cittadino ad imprimere una stretta.

Le parole del sindaco

“Mi sono confrontato con l’Asp -ha detto il sindaco Luca Cannata nel corso del suo video messaggio – ed è evidente che l’incremento dei contagi è stato importante. Nel periodo post natalizio, la cifra dei positivi è raddoppiata, da 140 a 300: questo vuol dire che non sono state le scuole a diffondere il virus quanto i comportamenti irresponsabili. Ci sono state persone che hanno trasgredito le regole, non indossando le mascherine, così determinanti per bloccare il contagio. E poi si sono verificati gli assembramenti. Ho sempre detto che il rispetto delle norme è fondamentale non solo per la salute ma per la nostra economia. In merito a coloro che mi hanno chiesto in questi giorni di chiudere le scuole, ribadisco che i sindaci possono intervenire di concerto con l’autorità sanitaria”.

Scuole chiuse a Priolo

Scuole di ogni ordine e grado chiuse da lunedì a Priolo Gargallo. Lo ha deciso il sindaco, Pippo Gianni, dopo

aver convocato in mattinata il COC, Centro operativo comunale, riunito presso la sede operativa della

Protezione Civile, al Cerica. Il primo cittadino ha firmato pochi minuti fa apposita ordinanza, che prevede la sospensione delle attività didattiche e amministrative di tutte le scuole, pubbliche e private, fino al 30 gennaio.

“Nonostante il Presidente della Regione, con l’ordinanza firmata ieri sera, abbia deciso di far rimanere aperti

asili nido, scuole dell’infanzia, elementari e prima media – ha detto il sindaco Gianni – ho ritenuto opportuno

chiudere le scuole di ogni ordine e grado, per tutelare la salute dei più giovani e di tutti i cittadini. Purtroppo

anche nel nostro paese abbiamo registrato un incremento dei casi positivi al COVID, +120% da venerdì della

scorsa settimana a ieri, ed è per questo necessario adottare misure ancora più restrittive per evitare ulteriori

contagi”.