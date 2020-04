E' stata fermata all'alba a Siracusa

Pensava di averla scampata, era quasi rientrata a casa dopo una notte di amore a casa di un uomo ma è stata bloccata dai carabinieri. E così la donna, residente a Siracusa, è stata sanzionata dai militari a cui ha raccontato la verità. Il controllo, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, è avvenuto all’alba di questa mattina, in un orario in cui la donna, presumibilmente, pensava di poterla passare liscia. E così, quella notte di passione, le è costata una sanzione.

Titolare di bar sanzionato

Ma, al termine dei controlli, legati alle misure anti coronavirus, i carabinieri del comando provinciale di Siracusa, hanno emesso numerose multe. Tanti i casi scoperti, come quello del titolare di un bar tabaccheria, che, nonostante le disposizioni del Governo, avrebbe continuato a somministrare bevande ed altro ai clienti. Il titolare è stato sanzionato, l’attività interrotta ed allo stesso tempo è stata inoltrata alla Prefettura la richiesta di sospensione della licenza.

Gli altri casi in provincia di Siracusa

A Cassibile, quartiere a sud di Siracusa, due uomini sono stati sorpresi a passeggiare senza alcuna giustificazione, a Melilli è stato bloccato un giovane di un altro Comune del Siracusano, che stava compiendo un giro a bordo della sua auto: si è giustificato dichiarando che era lì per fare acquisti. “A Carlentini alcuni – spiegano dal comando dei carabinieri di Siracusa – soggetti sono stati controllati e sanzionati mentre circolavano a bordo delle loro auto senza alcuna necessità; a Lentini ed Augusta alcuni soggetti sono stati sorpresi e sanzionati mentre circolavano per le vie cittadine a bordo di autovetture; a Noto e Buccheri sono state controllate e sanzionate alcune persone che circolavano in auto senza alcuna rilevante necessità; alcune di loro provenienti anche da altri comuni; a Cassaro sono stati controllati e sanzionati due soggetti che avevano dichiarato di trovarsi lì per incontrare un amico; a Rosolini è stata controllata e sanzionata una persona che a bordo di un’autovettura stava andando nella sua casa di campagna”.