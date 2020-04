La macchina della solidarietà a Siracusa

Continuano le donazioni di mascherine agli operatori sanitari dopo il grido di allarme lanciato da medici, infermieri e dai sindaci dei Comuni del Siracusano per la mancanza di protezioni. Il personale del servizio di intelligence della Procura di Siracusa ha donato centinaia di mascherine al personale delle ambulanze ma anche alle forze dell’ordine e nelle prossime ore saranno consegnate anche ad infermieri ed ai volontari della Croce Rossa.

Inoltre, la Fondazione Siracusa è Giustizia ha provveduto ad acquistare e consegnare in questi giorni: 400 mascherine filtranti FFP2 per l’Azienda ospedaliera provinciale di Siracusa che saranno utilizzate per l’apertura del secondo punto sanitario COVID sul territorio; 150 mascherine filtranti con tasca per il Tribunale di Siracusa; 100 mascherine filtranti con tasca per la Procura della Repubblica di Siracusa.

“Un intervento che la Fondazione Siracusa è Giustizia attua, in un momento critico, verso tutte le istituzioni alle quali è stata rivolta l’offerta e che i vari componenti di cui è composta la stessa Fondazione sono stati ben lieti di poter realizzare, sapendo che nei momenti difficili chi può donare deve farlo” ha detto il presidente Ezechia Paolo Reale, che ha già ricevuto una nota di ringraziamento del Procuratore della Repubblica di Siracusa, Sabrina Gambino, e del Presidente del Tribunale Antonio Alì.