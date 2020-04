Resterà chiuso per l’intera giornata di oggi il palazzo di giustizia di Siracusa per gli interventi di sanificazione. Lo ha disposto il presidente del tribunale facente funzioni Antonio Alì dopo la notizia della positività al Coronavirus di un magistrato in servizio alla Procura di Siracusa che al momento si trova in quarantena. Precedentemente alla decisione del presidente del Tribunale di Siracusa, il Procuratore Sabrina Gambino aveva già disposto la chiusura del quarto e del quinto piano dove si trovano gli uffici giudiziari.

Antonio Ali ha inviato la comunicazione a tutto il personale amministrativo e giudiziario, all’istituto di vigilanza, al prefetto di Siracusa, al presidente della Corte di appello di Catania ed alla direzione dell’Asp di Siracusa.

Frattanto, l’autorità sanitaria sta compiendo delle verifiche per conoscere in che modo il magistrato della Procura di Siracusa ha contratto il coronavirus. E così si sta provando a ricostruire la rete dei contatti avuta dal pm di Siracusa, tra cui parenti, amici, colleghi e personale del palazzo di giustizia.