Chiuso un circolo a Siracusa

Non avrebbe saputo resistere al richiamo del gioco e così un uomo di Sortino, Comune della zona montana del Siracusano, si è recato in una tabaccheria. Ha acquistato un gratta e vinci e quando è uscito dall’attività commerciale è stato fermato dai carabinieri che gli hanno chiesto cosa ci facesse in giro. Ha tentato di dare qualche giustificazione ma ha rimediato una denuncia per violazione al decreto “io resto a casa” emanato dalla Presidenza del Consiglio.

Sempre nel Siracusano, i militari, nell’ambito dei controlli anti coronavirus, hanno denunciato un uomo di 35 anni trovato a spasso ed agli inquirenti avrebbe detto di essere ritornato dal supermercato, solo che con se non aveva le buste della spesa.” Altri soggetti in automobile sono stati sorpresi insieme a persone non conviventi. Alcuni giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati trovati in una piazza di Augusta mentre dialogavano tra loro ed ancora, altri, sono stati sorpresi a circolare fuori dai Comuni di rispettiva residenza” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

A Siracusa, invece, è stato chiuso un circolo privato che, nonostante il decreto, era aperto. Oltre al proprietario c’erano anche altre due persone: tutti quanti sono stati denunciati ed è stata avviata la richiesta della sospensione dell’attività.