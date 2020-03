Il decesso a Caltagirone

E’ morto all’ospedale Gravina di Caltagirone il primo paziente siciliano affetto da Coronavirus. Si tratta di un anziano, 80 anni, originario di Sortino, nel Siracusano, ed a darne notizia è stato il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, che ha lanciato un messaggio sulla sua pagina Facebook.

“Purtroppo – dice il sindaco di Sortino – i sospetti sono stati tutti confermati. Il nostro concittadino è morto ma va detto che aveva un quadro clinico piuttosto complesso, per cui la situazione era già grave. Voglio rassicurare tutti che la famiglia è stata posta quarantena in modo da evitare rischi di contagio da Covid-19. Questa circostanza – dice ancora il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato – ci dimostra, ancora una volta, che occorre tenere comportamenti responsabili, per cui l’invito, ancora una volta, è di rimanere nelle proprie case. Non uscite dalle vostre abitazioni, se non per motivi di lavoro e per fare la spesa”.

Secondo una prima ricostruzione, il paziente era rientrato dal Nord Italia, da una di quelle regioni, all’inizio chiamate zone rosse, ma prima di essere trasferito nell’ospedale di Caltagirone, l’anziano era stato al Muscatello di Augusta, dove sarebbe stata eseguita anche una sanificazione. Le autorità sanitarie stanno provando a verificare le condizioni della moglie del pensionato, che, a quanto pare, si trovava con lui al Nord Italia, inoltre sono in corso verifiche per stabilire con quante persone è entrato in contatto l’ottantenne originario di Sortino.

“Abbiamo fatto appello al buon senso – dice ancora il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato – ma ci sono ancora comportamenti errati per cui le forze dell’ordine useranno il pugno duro. Siamo in guerra contro un nemico difficile e l’unica arma per difenderci è di rimanere a casa. Sconfiggiamo questo male, poi torneranno i tempi in cui potremo abbracciarci ma per il momento difendiamoci con gli strumenti che abbiamo. Voglio sempre raccontare la verità ma l’appello è quello di restare a casa”.

L’assessorato regionale per la Salute, dopo aver ricevuto le relazioni della Aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Catania, precisa che l’uomo è deceduto per arresto cardiorespiratorio.

Si tratta di un soggetto che era affetto da patologie cardiovascolari e neurologiche, con una endoprotesi per pregresso aneurisma aortico-addominale. Lo stesso era stato ricoverato presso il nosocomio di Augusta, con sospetta ischemia cerebrale. Oggi era stata accertata la positività al Covid-19 in un soggetto con patologie multiple.