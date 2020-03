I vertici della Fondazione Inda hanno deciso di far slittare l’inizio delle rappresentazioni classiche al Teatro greco di Siracusa. Il 28 maggio sarà il giorno del debutto per gli attori che metteranno in scena gli spettacoli, capaci di attirare tanti appassionati.

“Per far fronte -si legge nel comunicato della Fondazione Inda – all’epidemia Covid-19, conformemente alle direttive del Dcpm dell’8 e del 9 marzo 2020, la Fondazione Inda informa che il debutto della Stagione 2020 delle rappresentazioni classiche nel Teatro Greco di Siracusa è rinviato al 28 maggio. I biglietti acquistati per assistere agli spettacoli dall’8 al 27 maggio 2020 restano validi per le repliche in programma dal 28 maggio al 5 luglio 2020 o per assistere, senza costi aggiuntivi, agli spettacoli della Stagione 2021″

Per modificare le date dei biglietti acquistati e aggiornare le prenotazioni già effettuate relative agli spettacoli annullati, basterà contattare la biglietteria, scrivendo una email biglietteria@indafondazione.org, o telefonando al numero verde 800542644 o al numero fisso 0931487248.

Il servizio di biglietteria è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17.

“Per sostenere gli artisti e i lavoratori impegnati nel ciclo di rappresentazioni classiche, colpiti da un’emergenza straordinaria, vi chiediamo di rinunciare al rimborso dei biglietti: un piccolo sacrificio in cambio di un grande sostegno” fanno sapere dalla Fondazione Inda