I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile e commissario per l’emergenza coronavirus, ha aggiornato i dati nella purtroppo ormai consueta conferenza stampa quotidiana.

CONTAGIATI: Sono stati registrati 2.076 nuovi casi positivi, per cui il totale va a 10.590. L’incremento dei positivi è dovuto a dati mancanti nei giorni scorsi.

GUARITI: Sono 1.045 le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19, 41 in più di ieri.

DECESSI: Sono 196 le vittime nelle ultime 24 ore e il totale sale a 827. Borrelli ha nuovamente sottolineato che la maggioranza delle vittime aveva anche patologie pregresse.

Borrelli ha anche comunicato che sono stati superati mille malati in terapia intensiva: 1.028, 151 in più rispetto a ieri. Dei 10.590 malati complessivi, 5.838 sono poi ricoverati con sintomi e 3.724 sono quelli in isolamento domiciliare.

Borrelli ha pure ricordato che sui luoghi di lavoro, in caso di assenza delle mascherine, bisogna rispettare la distanza interpersonale di un metro.

