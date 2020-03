L'annuncio di Tedros Adhanom Ghebreyesus

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia». Lo ha annunciato il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

La parola pandemia, ha aggiunto, «non può essere usata con leggerezza perché può causare paure non necessarie e il sentimento che la lotta è finita. Ma non è così. Descrivere la situazione come pandemia non cambia cosa fa l’Oms e cosa i paesi devono fare».

Ghebreyesus ha sottolineato che si tratta della «prima pandemia causata da un coronavirus». Nei prossimi mesi, ha aggiunto il direttore generale dell’OMS «Ci aspettiamo di vedere i numeri di casi, di morti e il numero di paesi affetti salire ancora di più».

L’Organizzazione Mondiale della Sanità è «molto preoccupata dal livello allarmante di diffusione del virus e dal livello allarmante di inazione». Ghebreyesus ha poi invitato i Paesi a prepararsi e ad agire per fermare la diffusione del virus.

«Dei 118mila casi di Covid19 segnalati a livello globale in 114 paesi, oltre il 90% dei casi si trova in soli quattro paesi e due di questi, Cina e Corea del Sud, hanno registrato una significativa riduzione dell’andamento dell’epidemia», ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Ottantuno paesi non hanno segnalato alcun caso di Covid19 e 57 hanno riportato 10 episodi o meno. Non possiamo dirlo abbastanza forte, abbastanza chiaramente, o abbastanza spesso: tutti i paesi possono ancora cambiare il corso di questa pandemia», ha concluso il direttore dell’OMS.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, migliora malato con farmaco anti-artrite.