Controlli anti Covid-19 nel Siracusano

Non avrebbe resistito alla tentazione di aprire il suo negozio di abbigliamento, a Marzamemi, il suggestivo borgo marinaro del Siracusano. Un commerciante, forse appesantito dalla noia di restare chiuso in casa ed allettato dall’idea di guadagnare in assenza di concorrenza, avrebbe così deciso di aprire le porte del suo negozio, in attesa di ricevere i clienti. Ma ad entrare nell’attività sono stati gli agenti di polizia che lo hanno denunciato per le violazioni al decreto anti coronavirus emanato dalla Presidenza del Consiglio.

Il commerciante avrebbe provato a giustificarsi ma senza risultati, così ha dovuto chiudere il suo negozio e tornarsene a casa ma dovrà affrontare un procedimento giudiziario. I controlli sulle violazioni al provvedimento anti Covid-19 si sono spalmati su tutta la provincia e nel complesso gli agenti della Questura e dei commissariati di polizia hanno denunciato 11 persone, sorprese in giro senza motivi validi.

“Si ricorda a tutti che rimanere in casa è un obbligo – fanno sapere dalla Questura di Siracusa – e che si può uscire solamente per i motivi previsti dai decreti per il contenimento sanitario, ovvero lavoro, salute o altri documentati e non differibili motivi. Per informazioni potete visionare la pagina Facebook della Questura di Siracusa che è aggiornata costantemente”.