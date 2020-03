È risultato positivo al Coronavirus Calogero Rizzuto, direttore del Parco archeologico di Siracusa. Nei giorni scorsi, dopo alcuni sintomi, si sarebbe sottoposto al test che ha svelato l’infezione.

È stato successivamente trasferito in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, tenuto sotto stretta osservazione dai medici ma l’azienda sanitaria è già risalita ai familiari, allo scopo di verificare se sono stati contagiati. In corso, altri accertamenti per svelare con quante persone è entrato in contatto il direttore del Parco archeologico di Siracusa.

La notizia della positività di Calogero Rizzuto ha scosso il mondo politico, soprattutto quello siracusano, che si è subito stretto attorno al direttore del Parco. Tra i messaggi di sostegno anche quello dell’assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata.

“Siamo tutti con il fiato – scrive l’assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata- sospeso da due giorni, anche se abbiamo rispettato la riservatezza assoluta. L’augurio degli amici più cari e del mondo della Cultura siciliani e vederlo tornare presto alla guida del nostro bellissimo Parco Archeologico . Forza Calogero !”