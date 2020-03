Sono arrivati in serata alla stazione ferroviaria di Siracusa 12 siracusani, 7 provenienti da Milano, gli altri 12 da Roma. Ad accoglierli sono stati gli agenti della Polizia ferroviaria e della Polizia municipale, come svelato questa mattina, nel corso di una diretta Facebook dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Sono stati identificati ed avvertiti di andare in quarantena visto che provengono da regioni dove ci sono stati i grossi focolai. Sono tra coloro che nella serata di ieri hanno assaltato le stazioni ferroviarie per poter tornare nelle città di origine, in barba alle indicazioni provenienti dal Governo, dalle televisioni, dalle radio, dai siti di informazione e dal mondo dello spettacolo sull’opportunità di non muoversi per evitare rischi di contagio da Covid-19. Il loro arrivo ha creato non poche preoccupazioni in città ed in tanti hanno sfogato i loro timori sui social.

Un esodo che comunque, ha costretto il Governo a varare delle misure stringenti per bloccare i trasferimenti dal Nord al Sud di Italia.