Timori per l'esodo

“Attenderemo con la polizia ferroviaria e con gli agenti della Polizia municipale gli arrivi alla stazione di Siracusa”. Lo ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook, in relazione al nuovo esodo dal Nord Italia di passeggeri diretti verso le regioni del Mezzogiorno. Tra queste c’è la Sicilia e sulla questione è già intervenuto il presidente della Regione, Nello Musumeci. “Abbiamo avuto rassicurazioni – ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – che i controlli a Messina ci saranno, dunque abbiamo fiducia che tutto possa andare bene. In ogni caso, in mattinata mi sono recato con il comandante della Polizia municipale di Siracusa – ha continuato il sindaco Italia – alla stazione ferroviaria per verificare quanti treni arriveranno nella nostra città. Daremo indicazioni sui comportamenti da seguire per evitare situazioni di contagio da Covid-19“,

Frattanto, il sindaco, in tema di restrizioni, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di alcuni parchi della città. Tra quelli che non saranno accessibili ci sono il parco di Foro Siracusano, di piazza Adda, dei Marinaretti, in viale Regina Margherita, di via Ozanam, via Padova ed ancora i parchi Robinson di via Madre Teresa di Calcutta, nel rione di Bosco Minniti, e di via Algeri. “Restano aperti – ha detto ancora il sindaco di Siracusa, Francesco Italia -i mercati di Ortigia e di via Giarre: abbiamo compiuto dei sopralluoghi ed abbiamo constatato che ci sono condizioni di sicurezza”