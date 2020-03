Un gruppo di scienziati canadesi ha isolato e replicato il nuovo coronavirus responsabile della pandemia di COVID-19, aprendo così la strada a un potenziale vaccino. Come riportato su CTVNews.com, i ricercatori sostengono che l’isolamento del virus contribuirà allo sviluppo di trattamenti, vaccini e test e alla conduzione di ricerche a lungo termine per comprendere la biologia del COVID-19.

«Abbiamo bisogno di strumenti chiave per sviluppare le soluzioni a questa pandemia», ha affermato in un comunicato stampa la dott.ssa Samira Mubareka, microbiologa e medico delle malattie infettive dell’ospedale di Sunnybrook.

Il team, composto dagli scienziati del Sunnybrook Hospital, della McMaster University e dell’Università di Toronto, ha utilizzato i campioni prelevati da due pazienti canadesi infetti per replicare il virus in una struttura di contenimento di livello tre presso l’Università di Toronto nel giro di poche settimane. La dott.ssa Mubareka ha affermato che l’accesso al virus consentirà ai ricercatori di cominciare a lavorare su soluzioni potenziali per la pandemia prima che si arrivi a un picco di casi in Canada.

Nel frattempo, la Medicago, azienda biotecnologica del Quebec, ha affermato di aver compiuto il primo passo verso un vaccino producendo una particella simile al nuovo coronavirus che ora sarà sottoposto a test di sicurezza ed efficacia.

In Canada ci sono stati 159 casi confermati di COVID-19, tra cui la moglie del primo ministro Sophie Gregoire Trudeau.

Nella foto da destra: Dr. Robert Kozak, Dr.ssa Samira Mubareka, Dr. Arinjay Banerjee.