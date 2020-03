Provengono da Pavia

Sono stati bloccati a Villa San Giovanni 9 lavoratori siracusani provenienti da Pavia dove lavorano in uno stabilimento. Secondo quanto riferito da loro stessi, dopo la comunicazione dell’azienda di tornarsene a casa in attesa che finisca l’emergenza coronavirus, hanno affrontato il viaggio, con tanto di autocertificazione, a bordo di tre furgoni da 9 posti in modo da evitare assembramenti, come previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio.

Hanno percorso quasi 1500 chilometri ma quando hanno raggiunto Villa San Giovanni sono cominciati i problemi, visto che non gli è stato possibile acquistare i biglietti del traghetto che avrebbe dovuto portarli a Messina. Il blocco è figlio del provvedimento frutto dell’accordo tra Governo e Regione siciliana per contingentare gli ingressi nell’isola dopo i rientri indiscriminati dal Nord Italia. “Non sappiamo come fare a rientrare a casa – svela uno dei dipendenti – ci auguriamo che la situazione si sblocchi al più presto in modo da ritornare tra le braccia delle nostre famiglie”.

I lavoratori saranno, comunque, sottoposti ai controlli sanitari in modo da comprendere le loro condizioni di salute ma in ogni caso saranno obbligati a mettersi in quarantena.