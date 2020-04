Ha deciso di coinvolgere le sarte di Solarino, sua madre compresa, per realizzare delle mascherine artigianali anti Covid-19 il sindaco del Comune del Siracusano , Sebastiano Scorpo. La cronica carenza di protezioni, difficili da trovare nelle farmacie e nelle parafarmacie, ha spinto il capo dell’amministrazione di Solarino a trovare una soluzione, a cui nelle settimane scorse aveva pensato pure il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che ha poi sostenuto di aver provveduto all’acquisto di 17 mila mascherine.

“Sono andato a trovare la mia sarta preferita, mia madre, che nonostante sia stata operata ed abbia bisogno di assistenza, mia e di mio fratello, ogni giorno è all’opera anche lei come tante altre” ha svelato in un post su Facebook il sindaco di Solarino che fornisce alcuni dati relativi alle mascherine fin qui nella disponibilità del Comune.

“Concludiamo la settimana con il traguardo di poco più di 1800 mascherine spiega il sindaco di Solarino Sebastiano Scorpo- realizzate artigianalmente dalle nostre sarte, che non finiremo mai di ringraziare e che aumentano di giorno in giorno, di cui circa 1300 già consegnate dai nostri volontari. Oltre 50 buste di derrate alimentari e 307 buoni consegnati ai più bisognosi. Infine stiamo approntando le convenzioni con tutti gli esercizi commerciali interessati, per poter distribuire la settimana prossima tanti altri buoni spesa per aiutare chi si trova in vera difficoltà. Ringraziamo in modo speciale i volontari dell’Avis, del Gruppo comunale di Protezione civile e del Centro Ascolto per l’attaccamento che stanno dimostrando alla nostra Solarino”