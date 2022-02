bloccato in contrada spalla, a nord di siracusa

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno arrestato un uomo di 35 anni, siracusano, che trasportava in macchina una partita di cocaina.

Bloccato in contrada Spalla

L’indagato, che risponde di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, è stato bloccato in contrada Spalla, al confine tra Siracusa e Melilli, a bordo di una macchina, di cui era alla guida.

La coca in auto

Nel corso della perquisizione, i poliziotti della Squadra mobile e delle Volanti, hanno scovato 264 grammi di cocaina, posti sotti sequestro dalle forze dell’ordine. Come disposto dalla Procura di Siracusa, il 35enne è stato condotto in carcere.

Secondo corriere bloccato in un mese

Poco meno di un mese fa, la polizia aveva bloccato un altro corriere, un 47enne catanese che trasportava 157 grammi di cocaina.

Fermato in città

L’uomo, secondo quanto emerge in una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, era stato fermato per un controllo mentre percorreva a bordo di una macchina viale Scala Greca, nella zona nord del capoluogo, non molto distante dal palazzo della Questura.

Il presunto corriere avrebbe manifestato molto nervosismo al punto da insospettire gli agenti, al comando della dirigente, Giulia Guarino, che hanno perquisito l’auto, riuscendo a scovare quel quantitativo di droga, posta sotto sequestro.

L’asse Siracusa-Catania

E’ sempre salda l’asse tra Siracusa e Catania sul rifornimento di droga. Le indagini degli ultimi anni svelano che la città etnea è il principale canale di approvvigionamento di stupefacenti per gruppi e bande del Siracusano.

Circa 2 settimane fa, i carabinieri, al termine di una operazione conclusa con 15 misure cautelari, hanno sgominato un gruppo che piazzava droga ad Augusta dopo averla acquistata a Catania. Una rete ben organizzata che, di volta in volta, acquistata partite di stupefacenti da smerciare poi ai propri clienti, i quali si presentavano spesso sotto le abitazioni degli indagati per ricevere le dosi.