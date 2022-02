blitz in via antonello da messina, a siracusa

Un uomo di 39 anni, Corrado Cascione, è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Il blitz è scattato nella sua abitazione, in via Antonello da Messina, nella zona di viale Zecchino, a nord della città: al termine della perquisizione i militari hanno rinvenuto 9 grammi di cocaina e 1200 euro in contanti, provento della presunta attività di spaccio.

Il nascondiglio

La droga, dalle informazioni fornite dai militari del comando provinciale di Siracusa, era nascosta in un mobile posto all’ingresso dell’appartamento, per cui non è stato impiegato molto tempo per scovare il tesoro dell’indagato. Come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa, l’uomo è finito ai domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dal gip del Tribunale di Siracusa per la convalida della misura cautelare.

Il ruolo

Tra gli aspetti che gli inquirenti intendono approfondire c’è di certo il ruolo del 39enne, se, insomma, facente parte di una rete di spaccio complessa o se, invece, è un “battitore libero”.

L’arresto di una coppia

Proprio nelle ore scorse, i carabinieri di Siracusa hanno arrestato 2 coniugi, lui 44 anni, lei 22 anni, entrambi di Palazzolo, Comune montano del Siracusano. Avevano in casa 4 kg di marijuana e oltre 110 grammi di hashish occultati in barattoli.

La perquisizione

I contenitori erano all’interno di un’autorimessa annessa all’abitazione ma è stato rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento in dosi. La perquisizione, estesa anche al terreno di pertinenza del villino, ha permesso di rinvenire oltre 50 piantine di marijuana.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo alcune segnalazioni sull’attività dei coniugi: sono arrivate delle soffiate su quella partita di erba, trovata nella loro disponibilità e che sarebbe dovuta finire sul mercato, probabilmente nell’area montana ma su questo aspetto ci sono altri approfondimenti. Tra poco anche loro, come il 39enne siracusano, saranno sottoposti agli interrogatori al palazzo di giustizia.

