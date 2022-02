materiale scovato nella casa di un 26enne siracusano

Blitz in nottata della polizia di Siracusa in una palazzina in via Italia 103, una delle principali piazze dello spaccio della città. Gli agenti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno compiuto una irruzione nello stabile, intorno alle 4, e nel pianerottolo dell’ultimo piano hanno rinvenuto del materiale per confezionare la droga. A quel punto è scattata la perquisizione in due appartamenti che sono nella disponibilità di un 26enne.

Droga, armi e botti

Sono stati rinvenuti 90 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e un coltello da cucina intriso di sostanza stupefacente. Nel secondo appartamento, inoltre, sono state scovate e sottoposte a sequestro due pistole a salve con canne occluse, una cartuccia calibro 6,35 e 250 cartucce a salve, 4 candelotti categoria f4, per i quali è prevista la vendita a persone titolate e altro materiale pirotecnico nonché, infine, ulteriori 0,4 grammi di hashish.

Giovane denunciato

Il ventiseienne, a seguito di ciò, è stato denunciato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di armi. E’ probabile che avesse organizzato un piccolo commercio di stupefacenti, finito, però, alle orecchie della polizia.

Le indagini della polizia

Nei giorni scorsi, la stessa polizia ha portato a termine un’indagine antidroga in via Santi Amato, a breve distanza da via Italia 103.

E’ stato arrestato un 28enne, disoccupato, che è stato trovato in possesso di 50 dosi di crack, una delle droghe più gettonate tra i tossicodipendenti ma al tempo stesso tra le più pericolose, capace di portare ad una forte dipendenza.

Il blitz delle Volanti

Gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, nel corso di un controllo tra via Santi Amato e via Immordini, hanno intercettato sulla strada il ventottenne che, non appena ha compreso di essere finito nel mirino della polizia, avrebbe provato a scappare. Gli è andata male, è stato bloccato e dichiarato in stato di arresto.