gli stupefacenti nascosti in un armadio

Nella sua abitazione aveva realizzato un mercatino della droga dove si rifornivano numerosi tossicodipendenti. E’ stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio un uomo di 32 anni di Floridia, nel Siracusano. L’indagine dei carabinieri è nata dopo aver visto, nei giorni scorsi, un capannello di persone, tutte gravitanti nel mondo della droga, ai piedi della palazzina in cui abita il trentaduenne.

La perquisizione

E’ scattata la perquisizione nella sua abitazione, al termine della quale, i carabinieri hanno rinvenuto in un armadio

della camera da letto, 10 grammi di marijuana, già suddivisa in 7 dosi, unitamente ad un bilancino di

precisione e materiale per confezionarle.

Droga sequestrata

La droga ed il materiale sono stati sequestrati mentre il 32enne è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria di Siracusa. Nelle prossime ore sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. In quell’occasione, potrà difendersi dalle accuse mosse dai militari.

A Messina droga nascosta in un Pc

La Polizia di Messina ha arrestato un 26enne messinese squadrando marijuana e hashish nascosta all’interno della stanza da letto dentro il case del PC.

La scoperta delle Volanti

Il ventiseienne messinese, arrestato ieri mattina dai poliziotti delle Volanti, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana allo stato erbaceo detenuti in un barattolo di vetro e di un panetto di hashish allo stato solido del peso di circa 70 grammi.

Il giovane ai domiciliari

Con la sostanza stupefacente, i poliziotti hanno sequestrato un bilancino di precisione e altro materiale generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Rinvenuta altresì, all’interno del case del PC, la somma di 580 euro, verosimile provento di spaccio. Il ventiseienne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.