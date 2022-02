indagine della polizia di siracusa

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato un corriere della droga, bloccato dalla polizia con 157 grammi di cocaina nascosta in macchina. E’ in carcere un catanese di 47 anni, Mario Di Perna, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Bloccato con l’auto

L’uomo, secondo quanto emerge in una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, è stato fermato per un controllo mentre percorreva a bordo di una macchina viale Scala Greca, nella zona nord del capoluogo, non molto distante dal palazzo della Questura.

Il presunto corriere avrebbe manifestato molto nervosismo al punto da insospettire gli agenti, al comando della dirigente, Giulia Guarino, che hanno perquisito l’auto, riuscendo a scovare quel quantitativo di droga: la coca è stata posta sotto sequestro.

Le indagini

Gli agenti di polizia stanno provando a verificare con precisione chi avrebbe dovuto incontrare il 47enne catanese: una delle ipotesi, che è tutt’ora al vaglio degli inquirenti, è che fosse venuto a Siracusa da Catania per consegnare questa partita di cocaina.

L’asse Siracusa-Catania

Solo che l’appuntamento è saltato ma l’arresto dell’indagato certifica, ancora una volta, i legami, in termini di affari di droga, tra le due città.

Nelle ore scorse, i carabinieri, al termine di una operazione conclusa con 15 misure cautelari, hanno sgominato un gruppo che piazzava droga ad Augusta dopo averla acquistata a Catania. Tra poco, gli indagati saranno sentiti in occasione dell’interrogatorio di garanzia.

La striscia di arresti per droga

Due giorni fa, a Siracusa, gli stessi agenti delle Volanti hanno arrestato un 28enne, disoccupato, che è stato trovato in possesso di 50 dosi di crack, una delle droghe più gettonate tra i tossicodipendenti ma al tempo stesso tra le più pericolose, capace di portare ad una forte dipendenza.

L’arresto è avvenuto in via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa.