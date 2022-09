fatto accaduto a portopalo, nel siracusano

Il Tribunale di Siracusa ha condannato a 9 mesi di reclusione per omicidio colposo Antonino Rocca. La vicenda risale al giugno del 2018 quando un uomo, Agatino Zuccaro, 56 anni, si era recato in una proprietà in contrada Pagliarello, nel territorio di Portopalo, per consegnare un plico al proprietario ma, secondo la ricostruzione dei magistrati della Procura di Siracusa, venne attaccato ed aggredito a morte dai cani.

La vicenda

Dalle indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa, il corriere, arrivato da Catania a bordo di un camioncino dell’impresa di spedizione, si sarebbe introdotto nella proprietà. Una volta sceso dal veicolo avrebbe cercato i proprietari per consegnare il plico ma sarebbe stato aggredito dai cani. Non ci sarebbe stato nessuno da quelle parti, la vittima avrebbe avuto anche la sfortuna di essere da solo e le richieste di aiuto sono cadute nel vuoto.

L’inchiesta

Dopo il ritrovamento della salma, gli inquirenti aprirono un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo e contestualmente venne eseguita un’ispezione cadaverica. La famiglia del corriere, assistita dall’avvocato Giorgio Forestieri, si è costituita parte civile nel procedimento giudiziario: l’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Gurrieri, è stato anche condannato al risarcimento che, però, dovrà essere quantificato.