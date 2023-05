la campagna elettorale per le amministrative

Rush finale della campagna elettorale per la corsa a sindaco di Siracusa con i big della politica.

Cuffaro a Siracusa

Il primo a presentarsi sarà l’ex presidente della Regione e leader della nuova Democrazia cristiana, Totò Cuffaro, che, domani alle 10 sarà all’hotel Alfeo per sostenere i candidati della sua lista e Ferdinando Messina, candidato a sindaco di Siracusa. Insieme a Cuffaro, i suoi referenti siracusani, tra cui l’ex consigliere provinciale Salvatore Andolina, l’ex sindaco di Francofonte, Giuseppa Castania, l’ex assessore di Siracusa, Salvo Sorbello, e Giovanni Magro.

Il 23 maggio Salvini

Cuffaro, dopo il passaggio a Siracusa, si recherà nella zona sud, ad Avola e poi a Noto, in occasione dell’Infiorata. Il 23 maggio è previsto l’arrivo a Siracusa del ministro Matteo Salvini, segretario federale della Lega, anche lui a sostegno di Ferdinando Messina e della lista Prima l’Italia-Siracusa protagonista con Vinciullo che si presenterà alle elezioni del 28 e del 29 maggio.

Il 26 maggio sarà la volta di Conte

Il 26 maggio sarà la volta dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, leader del M5S, per sostenere la lista e la candidata a sindaca, Renata Giunta. Vicensindaco indicato è Paolo Ficara, ex parlamentare del M5S. “Siracusa è città importante per il Movimento 5 Stelle e questo nuovo segno – dice il deputato nazionale Filippo Scerra – di attenzione è anche frutto dell’affetto e della fiducia che migliaia di siracusani ripongono nel M5S. Conoscono le nostre battaglie e riconoscono la capacità di fornire risposte con atti concreti messi in campo come forza di governo prima e continuandone la difesa adesso come opposizione rigorosa”.

“C’è un entusiasmo crescente a Siracusa attorno al M5S. Lo percepiamo incontro dopo incontro, a pochi giorni dall’appuntamento elettorale. La gente ha fiducia di chi è sempre stato dalla sua parte. E il M5S, con il presidente Giuseppe Conte, è dalla parte giusta per Siracusa con Renata Giunta sindaca”, aggiunge il deputato regionale Carlo Gilistro.