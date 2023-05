le elezioni a siracusa

Gli 8 candidati a sindaco di Siracusa hanno presentato le proprie squadre di assessori in vista delle elezioni del 28 e del 29 maggio prossimi.

Italia “pesca” a scuola

Il sindaco uscente, Francesco Italia, non ha confermato nessuno dell’attuale amministrazione. Ha indicato Teresella Celesti, attuale dirigente scolastico del liceo scientifico Luigi Einaudi; Giuseppe Gibilisco, campione mondiale di salto con l’asta a Parigi Saint- Denis 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004; Barbara Ruvioli, docente dell’istituto superiore Quintiliano; Salvatore Consiglio, funzionario bancario, Giancarlo Pavano, docente all’istituto tecnico commerciale Rizza, ed esperto in progetti educativi di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Garozzo punta sulle donne

L’ex sindaco, Giancarlo Garozzo, ha deciso di puntare su una massiccia presenza femminile nella sua squadra. Ci sono Moena Scala, avvocato, ex presidente del Consiglio comunale, Lucia Di Raimondo, imprenditrice, Raffaella Calvo, dipendente dell’ispettorato del lavoro, e poi Salvatore Mangiafico, imprenditore ed ex assessore alla Provincia, e Antonello Davì, avvocato.

Giunta con il bilancino

Renata Giunta, candidata del Centrosinistra, ha usato il bilancino per dosare la presenza del Pd, e delle sue correnti, e del M5S. Nella sua equipe, ci sono Glenda Raiti, avvocato, componente della segreteria regionale del Pd, Marco Monterosso, dirigente del Pd, a capo della corrente dei giovani turchi, Carlo Gradenigo, imprenditore, ex assessore della giunta Italia, presidente di Lealtà e Condivisione, movimento a sostegno di Renata Giunta; Paolo Ficara, odontoiatra, ex parlamentare nazionale del M5S, e Diletta Piazzese, legale esperto in diritto civile amministrativo.

Con Bandiera un giornalista

Edy Bandiera, sostenuto da 3 liste, ha indicato i seguenti assessori: Nadia Garro, medico cardiologo, Joe Bianca, giornalista ed editore, Pierluigi Chimirri, avvocato, segretario dell’Udc Siracusa, Sergio Paparo, commercialista, Alessandro Spadaro, imprenditore ed ex assessore all’Ambiente della giunta Visentin; Egizio Zaccaria, avvocato

Messina ed il peso di FdI

Il candidato del Centrodestra, Ferdinando Messina, ha l’appoggio di 7 liste ma nella scelta della sua squadra ha inciso il peso di Fratelli d’Italia che ha due assessori indicati. Sono il commissario provinciale di Fdi, Peppe Napoli, e Paola Consiglio, ex consigliere provinciale, moglie del presidente del Siracusa calcio, Salvo Montagno.

Gli altri sono: l’ex vicepresidente del Consiglio comunale, Giuseppe Impallomeni (Mpa); Corrado Rizza, in rappresentanza della nuova Dc, Giovanni Boscarino (Forza Italia) e poi l’ex parlamentare regionale, Enzo Vinciullo (Prima l’Italia e Siracusa protagonista), l’ex assessore ai Lavori pubblici di Siracusa, Alfredo Foti (Insieme) e l’ex consigliere comunale di Siracusa, Salvo Castagnino (Laboratorio civico).

Mangiafico con la sorella di Eligia Ardita

Michele Mangiafico, ex presidente del Consiglio provinciale e candidato sindaco, nella sua unica lista a sostegno, Civico 4, ha indicato nella sua squadra Luisa Ardita, sorella di Eligia Ardita, l’infermiera vittima di femminicidio, per cui il marito è stato condannato in via definitiva; Karima Archane, rappresentante dell’Istituto Falcone Borsellino, Rosario Basile, ingegnere, Omar Giardina, imprenditore, Marco Iannò, Luca Ruaro, avvocoto penalista, Silvia Russoniello, imprenditrice, ex candidata sindaco del M5S nel 2018 e Donatella Lo Giudice, ex renziana.

La società civile di Trigilio

Corre per diventare sindaco Roberto Trigilio, avvocato ed ex consigliere comunale del M5S, sostenuto dal parlamentare regionale, Cateno De Luca. Ecco i suoi assessori: Gianluca Belviso, Aurelio Carili, Giuseppe Garro, Corrado Gennuso, Concetta Gurrieri

La Destra sociale con Aziz

In corsa anche un ristoratore, il titolare di un kebab, Abdelaaziz Mouddih detto “Aziz”, originario del Maghreb. E’ sostenuto dai Vespri siracusani, movimento legato alla destra sociale. Con lui, Giuseppe Giganti, consulente del lavoro, esponente di questa area politica, e poi gli avvocati penalisti, Letizia Catania e Marco Romano, l’ex commissario di polizia Carlo Parini, un tempo a capo del Gigic, in seno alla Procura di Siracusa per la gestione degli sbarchi dei migranti, sciolto negli anni scorsi dall’allora Procuratore reggente, Fabio Scavone, e Angelo Listo, imprenditore.