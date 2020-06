Intervento anti erosione

La Regione ha finanziato la progettazione esecutiva per il consolidamento del tratto di costa di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, compromesso dalla mareggiata del marzo del 2015. Lo afferma, in una nota, la struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Gli interventi saranno realizzati nel quartiere Canalazzo, nella porzione costiera compresa tra via Lucio Tasca e via Nunzio Costa.

“La mareggiata del marzo 2015 a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, se la ricordano ancora e i danni che sono tuttora – fanno sapere dalla Regione – ben visibili sul litorale, di certo, non aiutano a dimenticarla. Può quindi partire da oggi, a ragion veduta, il countdown per un ripristino della normalità in un sito dal grande valore turistico. I disagi, in questi anni, non sono stati leggeri se solo si considera che via Tasca è ancora oggi chiusa al transito e che la via Costa è stata sì riaperta, ma con l’eccezione dell’ultimo pezzo che porta al mare”.

Inoltre, in quest’area, in pieno centro storico, si trovano numerosi edifici residenziali e attività commerciali, oltre al collettore fognario di acque miste, con un rischio non trascurabile di inquinamento ambientale, in caso di rottura delle tubazioni.

“Il progetto, che mira a evitare il rischio di ulteriori crolli, con coinvolgimento – fanno sapere dall’amministrazione regionale guidata dal presidente Nello Musumeci – della carreggiata stradale, consiste nella realizzazione di una paratia di cinquantatré pali su doppia fila, con cordolo e muro in testa. Si procederà inoltre con la riprofilatura del versante con massi ciclopici di natura litologica compatibile con le caratteristiche geologiche locali. Infine, verrà effettuato il convogliamento delle acque piovane e di ruscellamento superficiale attraverso un canale di raccolta, da agganciare a una tubazione sotterranea esistente ma in disuso, che passa sotto la via Costa”