“Costretti a stare senza mascherine”, l’autore del video shock mostra il volto e torna a denunciare

Gaetano Scariolo di

16/04/2020

Ha svelato la sua identità l’infermiere dell’Asp di Siracusa autore del video shock sulle precarie condizioni di sicurezza all’ospedale di Siracusa capace di sconvolgere l’opinione pubblica. “Mi chiamo Marco Salvo e sono infermiere del Pronto soccorso” ha detto l’autore del filmato che ha mostrato il volto nella puntata della trasmissione Chi l’ha visto? andata in onda ieri sera su Rai 3. L’infermiere ha svelato che quel filmato è stato girato nella tenda del Triage del Pronto soccorso, per indicarne l’autenticità contrariamente all’accusa di fake dell’Asp che ha presentato una denuncia in Procura. Salvo, nel corso della sua intervista, ha anche sostenuto dell’esistenza di una circolare in ospedale che sconsigliava l’uso delle masherine per evitare di scatenare il panico tra i pazienti della struttura ospedaliera. Frasi che saranno destinate a creare nuove polemiche sulla gestione dell’emergenza covid19 ma è probabile che saranno acquisite dalla magistratura. Del resto, la Procura di Siracusa dovrà ascoltare l’infermiere, dopo l’esposto dell’Asp, ed avrebbe dovuto farlo a breve solo che Marco Salvo ha scoperto di essere positivo al Coronavirus, per cui l’interrogatorio davanti agli agenti della Polizia giudiziaria è stato rimandato. Come affermato dal suo legale, Giuseppe Calvo, l’infermiere siracusano non è ancora indagato ma persona informata sui fatti. La difesa, in merito alla divulgazione del video, ha spiegato che Marco Salvo si sarebbe solo limitato a girarlo su una chat ristretta ma qualcuno lo avrebbe inoltrato ad altri conoscenti fino a creare quello tsunami sui social.

