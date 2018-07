sulla vicenda è intervenuto anche vittorio sgarbi parlando di "sfregio"

In merito alla vicenda relativa alla costruzione di una struttura nella ex Piazza d’Arme del Castello Maniace di Siracusa, l’Assessore regionale dei Beni culturali Sebastiano Tusa e il Dirigente Generale Sergio Alessandro hanno disposto un’ispezione, attualmente in corso.

Ciò al fine di valutare le eventuali difformità dell’opera in corso di realizzazione rispetto al carattere dei luoghi. Inoltre, l’Assessore avrà un incontro a Siracusa con i vertici della Soprintendenza il 21 luglio per una valutazione puntuale degli sviluppi della vicenda.

Proprio ieri, lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi, deputato di Forza Italia alla Camera, ha chiamato in causa il Presidente della Regione Nello Musumeci riguardo ai cosiddetti “lavori di riqualificazione” attualmente in corso in Piazza d’Armi a Siracusa, a ridosso del celebre Castello Maniace, dove sarebbero stati realizzati, così come denunciato dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica, manufatti abusivi.