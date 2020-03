L'elenco degli uffici aperti in città ed in provincia

Ci sono meno sportelli e meno uffici postali aperti a Siracusa. La conseguenza sono le code davanti agli ingressi dei locali aperti, come emerso nella mattinata di oggi in alcune zone della città dove gli uffici erano aperti. Naturalmente, gli assembramenti hanno creato molti timori tra i residenti, autori di tanti scatti per testimoniare quanto stava accadendo. La corsa agli uffici postali è determinata soprattutto dal ritiro degli atti giudiziari e dalle raccomandante dopo che gli interessati hanno ricevuto gli avvisi a casa.

Questi gli uffici postali di Siracusa aperti

SIRACUSA 1 VIA DEI SANTI CORONATI LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ (L.M.V.)

SIRACUSA 2 VIA PIAVE TUTTI I GIORNI (T.G.)

SIRACUSA 4 VIALE L.M.V.

SIRAUSA 6 VIALE SANTA PANAGIA T.G.

SIRACUSA 5 VIALE ZECCHINO T.G.

SIRACUSA CENTRO PIAZZA SAN GIOVANNI T.G.

SIRACUSA 7 VIA MONTE BIANCO L.M.V.

CASSIBILE L.M.V.

Gli uffici in provincia

AUGUSTA 1 T.G.

BRUCOLI LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ (L.M.V.)

AVOLA T.G.

AVOLA 1 L.M.V.

BUCCHERI L.M.V.

BUSCEMI MARTEDI’ GIOVEDI’ SABATO (M.G.S.)

CANICATTINI BAGNI L.M.V.

CARLENTINI 1 L.M.V.

CASSARO L.M.V.

FERLA M.G.S.

FLORIDIA L.M.V.

FLORIDIA 1 M.G.S.

FRANCOFONTE L.M.V.

LENTINI L.M.V.

LENTINI 1 M.G.S.

MELILLI L.M.V.

NOTO L.M.V.

TESTA DELL’ACQUA L.M.V.

PACHINO L.M.V.

MARZAMEMI M.G.S.

PALAZZOLO ACREIDE L.M.V.

ROSOLINI L.M.V.

ROSOLINI 1 M.G.S.

SOLARINO L.M.V.

SORTINO L.M.V.

PORTOPALO DI CAPO PASSERO M.G.S.

PRIOLO GARGALLO L.M.V.